Jacobelli: «8 è il voto giusto per descrivere la stagione del Milan». Le parole del giornalista sulla stagione del club rossonero

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW Radio della stagione del Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Si, 8 è il voto giusto per descrivere la stagione del Milan. Non dimentichiamoci da dove è partita la squadra, da quel 5-0 a Bergamo contro l’Atalanta da cui poi si è trovato equilibrio. I rossoneri hanno vinto uno scudetto, sono arrivati in semifinale di Champions, il lavoro c’è stato. Maldini ha fatto bene a sottolineare come in un percorso di crescita ci siano anche delusioni così cocenti»