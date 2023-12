Jacobelli non ha dubbi: «Questo è stato il grande errore del Milan. Su Pioli e Jovic vi dico che…». Le parole del giornalista

Xavier Jacobelli è intervenuto a SkySport per analizzare il momento del Milan.

PAROLE – «Il 27 ottobre scorso Pioli festeggiava le 200 panchine sul Milan. Ha consentito al Milan di registrare un più sul bilancio grazie al percorso in Europa e non solo. È evidente che il cammino in questa Champions League sia stato deludente ma adesso c’è l’Europa League, un torneo da onorare fino in fondo. In queste settimane è stato costretto a giocare con giocatori fuori luogo e soprattutto da Leao nel 2024 il Milan si deve attendere molto di più. Il peccato originale dei rossoneri è stato fatto sul mercato estivo. Perché non è stata presa una vera alternativa a Giroud. È stato lo stacanovista del Milan e della Francia. Quando a un campione di 37 anni fai giocare tutte le partite la sua usura si farà sentire. Jovic ha dato importanti segnali di risveglio ma serve continuità».