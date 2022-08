Jacobelli: «Il Milan ha preso un giocatore importante come De Ketelaere». Le parole del giornalista

Xavier Jacobelli ha parlato ai microfoni di TMW del Milan e dell’acquisto di De Ketelaere. Ecco le parole del giornalista:

«Il messaggio di Spalletti è di realismo per mettere in chiaro gli obiettivi. Se cambi così tanto la squadra non puoi aspettarti gli stessi risultati, specialmente se tu rivoluzioni e gli altri ritoccano senza cedere i propri pezzi importanti. Il Milan ha preso un giocatore importante come De Ketelaere, l’Inter ha riaccolto Lukaku senza cedere – per ora – i big, anche la Lazio che ha compiuto sette acquisti seguendo direttamente le indicazioni di Sarri. È un peccato che Mertens non sia rimasto a Napoli, non capisco perché non sia stato possibile trovare un accordo per un’altra stagione»