Jacobelli sta con Pioli: «Merita rispetto, i problemi sono cominciati con gli infortuni»

Il noto giornalista Xavier Jacobelli si è espresso così in merito alle voci relative ad un possibile esonero di Pioli dal Milan

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso dell’Editoriale, Xavier Jacobelli ha detto la sua sul Milan di Pioli e sulle voci relative alle riflessioni societarie per un possibile esonero del tecnico.

CHE SCELTA DEVE FARE IL MILAN CON PIOLI? – «Non so se in questo momento sia appeso ad un filo, per me merita rispetto. È vero che è stato eliminato dalla Champions League, ma non dimentico il rigore scandaloso contro il Newcastle che ha poi qualificato il PSG. In più ci sono i trentuno infortuni, che non possono essere colpa del tecnico. Adesso vedremo alla ripresa del campionato quali saranno i risultati, ma dire che Pioli si gioca la panchina significa dimenticare ciò che ha fatto negli ultimi quattro anni e due mesi».

UN GIUDIZIO SUL MERCATO DEL MILAN? – «I problemi sono cominciati con gli infortuni ai punti di riferimento e con il rendimento sotto certi livelli di Rafael Leao. Pioli in ogni caso è stato addirittura costretto a reinventare alcuni giocatori in altri ruoli per esigenza. Questa frenesia nel passare da Pioli is on fire a Pioli out mi sembra assurdo. Cambiare allenatore ora sarebbe un errore».