Jacobelli consiglia il mercato Milan: «Solo lui può sostituire in maniera adeguata Giroud». Le dichiarazioni a Sky

Xavier Jacobelli è intervenuto a Sky per discutere del possibile addio di Giroud e ha consigliato il calciomercato Milan per il sostituto del francese in caso di addio.

PAROLE – «Chiunque dovesse sostituirlo (Giroud ndr) avrebbe un compito alquanto arduo. Questo signore che a 37 anni, se non vado errato, è dalla stagione 2013/14 che va sistematicamente in doppia cifra, ovviamente con le maglie dei club computano anche i gol segnati con la Nazionale, ed è un esempio assoluto di professionalità, di attaccamento alla maglia del Milan. E’ evidente che si è lusingato dalle offerte, dalle sirene arrivano dalla MLS, però è altrettanto evidente che soltanto un giocatore del calibro di Zirkzee, ammesso e non concesso che il Bologna voglia rinunciarvi, potrebbe sostituirlo in maniera adeguata».