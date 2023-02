Jacobelli: «Bel Milan col Tottenham, grande prova di Thiaw»

Xavier Jacobelli, noto giornalista, ha elogiato la prova del Milan contro il Tottenham in Champions League: le sue parole

Ospite a TMW Radio, Xavier Jacobelli ha parlato così di Milan-Tottenham:

«Seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Torino, ma questo successo è molto importante perché il Milan mancava da un ottavo di finale in Champions da dieci anni. Tutti i giocatori schierati da Pioli hanno giocato al meglio, ottenendo un successo assolutamente meritato. L’otto marzo ci sarà il ritorno ma sicuramente i rossoneri ci arrivano con fiducia dopo una signora partita. È stato un gran bel Milan. Le scelte tattiche di Pioli hanno sopperito alle difficoltà di questo periodo del Milan, sono piovute addosso a lui tante critiche ma ha saputo ricostruire una retroguardia e una fase difensiva che era stata la chiave dello scorso anno. È emerso Thiaw ieri, ha fatto una prova importante così come lo spirito di sacrificio di Giroud e Leao, il tutto circondato da una cornice di pubblico straordinaria. Si è registrato anche il record di incasso per una partita giocata in Italia, oltre 9 milioni di euro».