Cucci scherza: «Rivera allenatore? Io allora...»

Italo Cucci, noto giornalista, ha scherzato con Gianni Rivera, leggenda del Milan e desideroso di tornare ad allenare

Dalle colonne del Corriere dello Sport, Italo Cucci ha scherzato con Gianni Rivera, leggenda del Milan:

«Gianni, e io voglio rifare il praticante. A ottant’anni – par di capire – un tesserino da allenatore non si nega a nessuno. Con l’aria che tira il capo degli allenatori, Ulivieri, non opporrebbe un “no” come quando toccò al giovin Mancini. E poi? E poi mi fermo qui: onestamente non voglio burocratizzare il sogno di un ottuagenario che vuole completare l’iter pedatorio finendo sulla panchina dalla quale fu spesso malamente giudicato. No. Nelle stesse condizioni anagrafiche del Gianni voglio rubargli il sogno, farlo mio seppur in una versione meno prosaica: dopo aver giostrato a tutto campo nel mestieraccio vorrei tornare a fare il praticante».