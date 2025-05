Italiano Milan, arriva la notizia da Bologna: sul futuro del mister! La volontà è chiara

Italiano Milan, ecco l’aggiornamento sul tecnico attualmente in forza al Bologna. Oggi si è incontrato con la società emiliana

Vincenzo Italiano si è incontrato con il Bologna per parlare del suo futuro. Arrivano notizie non confortanti per il Milan, che ha messo il tecnico in cima alla lista dei desideri per il post Sergio Conceicao.

Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, tra Italiano e il club felsineo ci sarebbe la volontà di andare avanti insieme anche in futuro. I rossoneri restano molto interessati ma non si sono mossi in maniera concreta.