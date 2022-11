Conferenza stampa Italiano: le parole dell’allenatore nel post match

Vincenzo Italiano è intervenuto nella conferenza stampa dopo la vittoria del Milan contro la Fiorentina. Le parole dell’allenatore

«Non ho nulla da dire sugli episodi arbitrali, non voglio sporcare la prestazione straordinaria dei ragazzi. Nel primo tempo abbiamo messo sotto il Milan, poi nel secondo tempo le squadre si sono allungate. Dopo una prestazione non è giusto non aver portato a casa punti»

«Dobbiamo essere più bravi nell’ultima scelta, nell’ultimo passaggio. Anche se siamo cresciuti ultimamente. Nico Gonzale? Non si è indispoonibili per un infortunio quando non puoi dare il massimo anche mentalemente sei indisponibile alla stessa maniera»

«Quandoo si viene qua è normale soffrire, il Milan ti puo far male. Abbiamo giocato come avevamo preparato la partita. Le sconfitte negli ultimi minuti mi sto rendendo contro che qui alla Fiorentina ti ammazzano dentro»

«Entrambi hanno già segnato 11 o 12 gol. Potevano fare anche più gol. Hanno fatto uno step mentale rispetto ad un mese fa. Attaccano gli spazi meglio e sono cresciuti e mi auguro che questa crescita la mantengano»