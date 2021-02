Italiano: «Basta complimenti per aver battuto l’ex capolista»

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Fiorentina-Spezia, il tecnico è tornato sulla vittoria con il Milan

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di campionato contro la Fiorentina.

VITTORIA SUL MILAN – «Contro il Milan abbiamo offerto una prestazione importante nata durante la preparazione alla gara, che ci ha concesso di trovare tre punti molto importanti contro l’ormai ex capolista; noi prepariamo ogni partita allo stesso modo, non esistono partite più importanti di altre, per noi l’unica possibilità è quella di spingere forte durante ogni allenamento e curare ogni minimo dettaglio. I complimenti li abbiamo presi volentieri, ma sono stati subito messi da parte perché fin dal primo allenamento della settimana l’unico pensiero è stato la Fiorentina; vogliamo dare continuità e cercare di mettere in pratica quanto preparato in questi giorni». L’INTERVISTA COMPLETA SU CALCIONEWS24.