Italiane in Europa? Il parere di Agostini

Massimo Agostini, ex calciatore, ha analizzato le possibilità delle squadre italiane in Europa: le sue dichiarazioni

A TMW Radio, Massimo Agostini ha parlato delle chance delle italiane, tra cui il Milan, in Europa:

«Tutte e tre le squadre in Champions possono andare avanti e affrontare bene i quarti di finale. In Europa League vedremo che succederà con Roma e Juventus, mentre in Conference la Fiorentina è praticamente già passata e la Lazio ha ottime possibilità».