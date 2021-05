Italia Under 21, i convocati per lo stage pre Europeo: ci sono due rossoneri

L’Italia Under 21 ha diramato la lista delle convocazione per lo stage pre Europeo in programma dal 19 al 22 maggio

L’Italia Under 21 ha comunicato la lista dei convocati dal commissario tecnico Paolo Nicolato per lo stage in vista della fase finale dell’Europeo di categoria. Questo stage è in programma presso il Centro di preparazione olimpica di Tirrenia da mercoledì 19 a sabato 22 maggio. Lunedì 24, invece, Nicolato ufficializzerà la lista dei 23 Azzurrini che si prepareranno per affrontare il quarto di finale in programma a Lubiana contro il Portogallo lunedì 31 maggio.

Il Milan verrà rappresentato dal portiere Alessandro Plizzari e dall’attaccante Lorenzo Colombo, quest’anno in prestito in Serie B rispettivamente alla Reggina ed alla Cremonese.