Italia Under 18, due rossoneri convocati per le prossime gare

Due rossoneri convocati dalla Nazionale Under 18 per le prossime gare amichevoli. In programma una doppia sfida con la Francia

Una doppia amichevole di prestigio attende la Nazionale Under 18, che giovedì 17 (ore 15) e domenica 20 novembre (ore 11) al Centro Tecnico Federale di Clairefontaine affronterà i padroni di casa della Francia. Sarà l’ultimo impegno del 2022 per l’Italia, che nelle prime tre amichevoli stagionali ha superato 3-0 l’Albania ad agosto per poi raccogliere una vittoria e una sconfitta nei due test con la Serbia disputati a fine settembre a L’Aquila.

Portieri: Federico Magro (Lazio), Francesco Borriello (Parma), Francesco Di Bartolo Zuccarello (Udinese);

Difensori: Marco Palestra (Atalanta), Adam Bakouné (Milan), Saverio Domanico (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Saer Diop (Bologna), Luigi D’Avino (Napoli), Alessandro Milani (Lazio), Davide Bartesaghi (Milan), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Aaron Ciammaglichella (Torino), Fabio Parravicini (Spal), Diego Ripani (Juventus), Leonardo Bovo (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Marco Oliva (Lazio), Daniele Quieto (Inter), Vincenzo Onofrietti Teixeira (Borussia Dortmund);

Attaccanti: Kevin Bruno (Sassuolo), Alessandro Bolzan (Roma), Francesco Pio Esposito (Inter), Enoch Owusu (Inter), Lorenzo Anghelé (Juventus).