Italia U16, vittoria con la Svezia: doppietta del rossonero Camarda

L’Italia U16 vince la prima giornata del torneo di sviluppo UEFA contro la Svezia. Camarda va a segno con una doppietta

Inizia nel migliore dei modi l’avventura della Nazionale Under 16 nel Torneo di Sviluppo UEFA in Portogallo. A Mirandela l’Italia batte 5-2 la Svezia e si porta momentaneamente in testa alla classifica in attesa dell’altra sfida di giornata tra Portogallo e Belgio in programma nel pomeriggio a Bragança.

I gol degli Azzurrini, bravi a rimontare due volte le reti dello svedese Jonsson, portano le firme dell’attaccante del Milan Francesco Camarda, autore di una doppietta, Cristian Cama (Roma), Andrea Orlandi (Empoli) e Mattia Mosconi (Inter).