Italia U21 in campo oggi contro il Monenegro! Ci sono Camarda, Bartesaghi e Zeroli. Segui le ultime sui rossoneri

La Nazionale Italiana Under 21 è chiamata a una reazione immediata dopo la prima sconfitta stagionale. Oggi, al “City Stadium” di Nikšić (ore 18.30, diretta su Rai 2), gli Azzurrini affrontano il Montenegro in una partita cruciale per le qualificazioni all’Europeo 2027 che segna anche l’ultima gara dell’anno prima della pausa fino a marzo 2026. L’obiettivo primario è dimenticare il finale amaro di Stettino e restare nella scia della capolista Polonia.

Il tecnico Silvio Baldini ha mostrato grande fiducia nella sua squadra, nonostante la sconfitta: “Avreste dovuto vedere in che modo la squadra si è allenata sabato e domenica, con questo spirito tutto diventa più semplice. Se ci facessimo condizionare dalla sconfitta, vorrebbe dire che non abbiamo capito questi ragazzi. So che nel calcio contano i risultati, ma ribadisco che sono orgoglioso di questo gruppo e di questi giocatori, ai quali non manca il coraggio e la voglia di vincere“, ha dichiarato alla Rai, poco prima della partenza da Tirrenia.

Le Scelte di Baldini e L’Analisi Sulla Nazionale Maggiore

Con la Polonia impegnata un’ora e mezza prima contro la Macedonia del Nord, l’occasione di ridurre lo svantaggio di 3 punti in vetta al Gruppo E è imperdibile. Baldini, senza gli squalificati Koleosho e Palestra (rientrati ai rispettivi club), non ha fatto mistero delle sue scelte, come di consueto: “Giocheranno Fortini in difesa e Fini avanti, sulla sinistra, mentre Cherubini si sposterà a destra”.

Al tecnico è stato anche chiesto un parere sulla recente sconfitta della Nazionale Maggiore di Gennaro Gattuso contro la Norvegia. Baldini ha espresso rammarico: “Mi è dispiaciuto come sia finita anche perché so quanto stia lavorando Gattuso e quanto ci tenga a far crescere la squadra”.

Il Milan e la Crescita dei Giovani in Serie A

