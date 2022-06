Italia U21, i rimorsi di Pellegri: «Sempre avuto qualità, ma anche sfortuna». Le parole dell’attaccante ex Milan

Pietro Pellegri parla così dopo la vittoria della sua Italia U21 contro il Lussemburgo. L’attaccante, che ha trascorso 6 mesi al Milan in questa stagione, ha segnato un gol nel match degli Azzurrini.

«Per me questo non è un riscatto: il calcio è come la vita, fatta di periodi belli e magari meno belli. Bisogna lavorare forte per superarli, le qualità le ho sempre avute, ma ho anche avuto un periodo di sfortuna, dal quale sono uscito seguendo i professionisti con i quali lavoro.»