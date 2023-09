Italia, Tonali: «La sfida con l’Ucraina? Prima fondamentale, ora…». L’ex rossonero parla in vista del match di San Siro

Ai microfoni della FIGC, l’ex Milan Sandro Tonali ha parlato del prossimo appuntamento della Nazionale italiana contro l’Ucraina, spartiacque per la qualificazione ai Mondiali.

LE PAROLE – Se prima di questa sfida la gara con l’Ucraina era fondamentale, ora non c’è un aggettivo. Bisogna entrare in campo e vincerla in qualsiasi modo ma sempre con la testa, sapendo che siamo una squadra forte e dobbiamo portare a casa l’obiettivo