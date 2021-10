La UEFA ha deciso di aprire un’indagine per le presunte offese razziste ad Elanga durante Italia-Svezia Under 21

Ora è ufficiale. La UEFA ha deciso di aprire ufficialmente un’indagine sui presunti insulti razzisti pronunciati da un giocatore dell’Italia Under 21 nei confronti del giocatore della Svezia, Anthony Elanga, in occasione del match delle qualificazioni agli Europei di categoria andato in scena a Monza.

La Figc aveva smentito ogni accusa piovuta dalla Federcalcio scandinava, negando qualsiasi tipo di offesa razzista, ma l’Uefa vuole vederci chiaro e ha aperto il fascicolo. Previste novità nei prossimi giorni.