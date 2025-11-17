Italia Norvegia, una ragazza norvegese denuncia una molestia subita nei bagni di San Siro. I dettagli. Le ultimissime

Una tifosa norvegese di 24 anni, studentessa in Italia, ha denunciato un episodio di presunta molestia sessuale avvenuto nei bagni dello stadio San Siro – Meazza, durante l’amichevole tra Italia e Norvegia. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera.

Secondo quanto riferito dalla giovane, il fatto si sarebbe verificato in un momento di particolare vulnerabilità, quando la ragazza avrebbe accusato un malore mentre si trovava sugli spalti dell’impianto milanese, storico teatro delle sfide del Milan, oggi in una nuova fase societaria con Igli Tare come direttore sportivo e Massimiliano Allegri come allenatore dei rossoneri.

La 24enne si trovava allo stadio in compagnia di alcuni amici connazionali. Durante la gara, sentendosi poco bene, sarebbe stata accompagnata da un’amica fino ai servizi igienici. L’amica sarebbe rimasta all’esterno, mentre la giovane è entrata da sola nel bagno.

All’interno, secondo la versione denunciata, la ragazza avrebbe percepito una mano inserirsi nei pantaloni. Girandosi, avrebbe notato un uomo – poi identificato – allontanarsi rapidamente. In lacrime, avrebbe quindi indicato allo steward il presunto responsabile.

L’uomo indicato è un 25enne di origine egiziana, regolarmente residente in Italia e impiegato come addetto alle pulizie per una ditta che opera all’interno del Meazza. Sentito dalla polizia, il giovane ha fornito una versione differente: avrebbe spiegato di essere entrato nel bagno femminile esclusivamente per motivi di servizio, di aver notato la ragazza in difficoltà e di essersi avvicinato solo per verificare le sue condizioni, negando qualsiasi contatto fisico.

Il 25enne risulta ora indagato a piede libero con l’accusa di violenza sessuale, in attesa che gli inquirenti ricostruiscano con precisione la dinamica dei fatti attraverso testimonianze e verifiche interne allo stadio.

L’episodio ha suscitato forte attenzione, anche per il contesto del Meazza, impianto che ospita regolarmente il club rossonero, oggi al centro di una fase di rinnovamento tecnico con il lavoro del nuovo DS Tare e dell’allenatore Allegri.