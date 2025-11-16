News
Italia Norvegia, Gattuso fa un assist al Milan in vista del derby: scatta l’ironia sui social
Italia Norvegia, Gennaro Gattuso questa sera allo Stadio San Siro sembrerebbe pronto ad affidarsi al blocco Inter
Si sa che nel corso della sosta per le Nazionali i tifosi delle varie squadre così come gli allenatori si augurano che i propri giocatori possano giocare poco per non stancarsi e anche per non infortunarsi.
Per questo la formazione che potrebbe mandare in campo questa sera Gennaro Gattuso in Italia-Norvegia allo Stadio San Siro potrebbe fornire un assist al Milan di Massimiliano Allegri in vista del derby. I due calciatori rossoneri, Matteo Gabbia e Samuele Ricci, dovrebbero partire dalla panchina.
Mentre il tecnico sarebbe pronto a dare fiducia al cosiddetto blocco Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, tra i favoriti per una maglia ci sono: Alessandro Bastoni in difesa, Nicolò Barella e Davide Frattesi a centrocampo, Federico Dimarco sulla fascia sinistra e anche Francesco Pio Esposito in avanti.
Sui social scatta così un po’ di ironia, legata al fatto che Gennaro Gattuso abbia un grande passato da allenatore e specialmente da calciatore del Milan.