Italia, Mancini: «Francia favorita. Noi da terzo o quarto posto»

Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha fatto la sua griglia dei favoriti per Euro 2020

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ai microfoni di Rai Sport ha varato la sua griglia delle Nazionali favorite in vista di Euro 2020.

«La Francia è la squadra più forte. Giovane ed è già campione del Mondo. Poi c’è l’Inghilterra che in semifinale almeno ci arriva sempre. Magari con giocatori così conosciuti come nel passato, ma comunque forti. La Germania è sempre la Germania. Ci sono tante Nazionali forti, tra cui metto anche l’Italia anche se arriviamo dopo questi. Noi possiamo essere collocati tra terzo e quarto posto, ma soprattutto per il rispetto che abbiamo per le altre Nazionali. Sappiamo, però, che possiamo competere».