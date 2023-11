Italia Macedonia del Nord 5-2: gli azzurri dilagano all’Olimpico

L’Italia affronta la Macedonia del Nord all’Olimpico nelle qualificazioni ad Euro 2024: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

L’Italia torna in campo, con gli azzurri di Luciano Spalletti che affrontano la Macedonia del Nord nel match di qualificazioni ad Euro 2024. Dilagano gli azzurri trascinati dalla doppietta di Chiesa e il gol di Darmian, sfiora la rimonta la Macedonia con la doppietta di Atanasov, poi Raspadori e El Shaarawy scacciano i fantasmi.

Italia Macedonia del Nord 5-2 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Subito grande giocata di Chiesa che va via ad un avversario ma prende un colpo che lo costringe a chiamare l’intervento dello staff medico, dopo un’iniziale preoccupazione, sembra che l’attaccante possa proseguire

5′ Pericoloso Elmas – Sbaglia Gatti, quasi ne approfitta Elmas che al momento della conclusione in area viene murato dalla difesa

6′ Tiro Chiesa – ripartenza dell’Italia con la palla che arriva all’esterno che da fuori area si accentra e calcia dalla distanza, tiro centrale

12′ Annullato il gol di Raspadori – contropiede dell’Italia con Berardi che serve in profondità l’attaccante che con uno scavetto batte Dimitrievski e segna. Il gol però non è valido per posizione irregolare dello stesso al momento del tiro .

16′ Occasione Chiesa – scambio tra l’esterno e Bonaventura che restituisce il pallone al compagno che calcia di prima, attento Dimitrievski che devia in angolo

17′ GOL DARMIAN – sugli sviluppi di calcio d’angolo Dimarco crossa sul secondo palo e premia l’inserimento del compagno che di testa sblocca il match

23′ Tiro Chiesa – l’azzurro è il più attivo dei suoi e cerca con insistenza il gol, stavolta lo fa dalla distanza con un tiro dal limite. Conclusione fuori.

27′ Occasione Chiesa- manovra corale dell’Italia con Bonaventura che raccoglie un cross teso in area, non calcia, e offre con altruismo al compagno che calcia di prima ma viene murato sul più bello

30′ Spinge l’Italia

37′ Calcio di rigore per l’Italia – fallo di mano di Serafimov su colpo di testa di Gatti.

37′ Rigore confermato dal Var, prende il pallone Jorginho, tirerà lui

38′ Jorginho sbaglia – solito modo di calciare del centrocampista, terzo rigore consecutivo dell’azzurro con Dimitrievski che gli nega il gol

41′ GOL CHIESA – gran diagonale dell’azzurro che sfrutta l’assist di Jorginho che si fa perdonare per il rigore sbagliato. Raddoppio azzurro

45’+1′ ANCORA CHIESA – lancio di Berardi per il compagno che da posizione defilata si accentra puntando l’area, tiro sporcato dal difensore ma che comunque si insacca alle spalle di Dimitrievski

45’+3′ Finisce il primo tempo

46′ Comincia il secondo tempo

47′ Subito pericoloso Raspadori- l’attaccante riceve palla in area e calcia in diagonale, tiro centrale, blocca a terra Dimitrievski

51′ Gol Atanasov – Italia disattenta sugli sviluppi di calcio d’angolo con Acerbi e Donnarumma anticipati dal neo entrato, la Macedonia accorcia le distanze

52′ Occasione Bonaventura – colossale occasione per l’ex Milan che a pochi metri da Dimitrievski si ostacola con Barella e non riesce a battere il portiere che devia in angolo in qualche modo

60′ Italia in controllo del match nonostante il gol della Macedonia

69′ Ritmi ora più lenti con l’Italia che prova a gestire la partita e il risultato

74′ GOL ATANASOV – Con gli azzurri in controllo dal nulla ancora il giocatore della Macedonia calcia dalla distanza e complice una deviazione di Acerbi, batte Donnarumma e riapre il match

80′ GOL RASPADORI – verticale di Barella per Raspadori che riceve palla al limite dell’area, controlla e calcia in diagonale e scaccia i fantasmi della rimonta

85′ Torna la serenità tra gli azzurri partita di nuovo in controllo

89′ Occasione Scamacca – appena entrato l’attaccante lanciato a rete si divora in pallonetto il gol del 5-2.

94′ GOL EL SHAARAWY – grandissimo gol dell’esterno azzurro che riceve palla in area e alla sua maniera calcia a giro e firma il quinto gol dell’Italia

96′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Italia

Chiesa

Italia Macedonia del Nord 5-2: risultato e tabellino

Marcatori: 17′ Darmian; 41′ ,45’+1′ Chiesa; 51′ 74′ Atanasov; 80′ Raspadori; 94′ El Shaarawy

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho (60’Cristante), Bonaventura (60’Frattesi); Berardi (76′ El Shaarawy), Raspadori (89′ Scamacca), Chiesa (60′ Zaniolo). A disp. Buongiorno, Cambiaso, Carnesecchi, Lazzari, Mancini, Politano, Provedel, ScamaccaAll. Spalletti

Macedonia (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev (46’Ashkovski), Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi (63′ Alimi), Ademi (46’Atanasov), Alioski, Bardhi, Elmas (71’Churlinov); Miovski (46’Ristovski) A. disp. Aleksovski, Babunski, Daci, Iljazovski, Mitrovski, Siskovski, Todoroski All.Milevski

Arbitro: Zwayer

Ammoniti: 71′ Zaniolo 78′ Churlinov; 80′ Ashkovski; 83′ Ristovski; 84′ Milevski; 88’Acerbi