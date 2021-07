Italia: le condizioni di Bonucci in vista della finale di Euro 2020

Italia-Spagna è stata una partita complicata per i difensori Azzurri: Bonucci e Chiellini, dopo 120 minuti, sono usciti acciaccati dal campo. Bonucci in particolare sembrava zoppicare al termine della partita.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il ginocchio del difensore della Nazionale dovrebbe tenere in vista della finale di domenica contro l’Inghilterra. Nonostante gli acciacchi, in finale dovrebbe quindi essere confermata la formazione vista in semifinale.