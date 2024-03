Italia Georgia U19, altra vittoria e qualificazione agli Europei! Le prestazioni di Zeroli, Bartesaghi e Sia nel successo azzurro

L’Italia U19 vince ancora anche contro la Georgia con un netto 5-0 e si qualifica alla fase finale degli Europei di categoria.

Tra i protagonisti della sfida di questo pomeriggio ci sono anche due rossoneri: gol per Kevin Zeroli e assit e gol, dopo solo 10 secondi dal suo ingresso in campo, per Diego Sia. Novanta minuti per Davide Bartesaghi.