Sportività Giuliani-Lindahl: il messaggio social – FOTO

L’Italia Femminile ha perso a testa altissima la finale di Algarve Cup contro la Svezia. Sui social la sportività tra Giuliani e Lindhal

Grazie per l’ottimo incontro. Il rispetto che esiste tra i portieri è unico e apprezzo che tu sia uno di quelli per cui sento il più grande rispetto da e per. #GKunion https://t.co/EHAyl0oGUW

— Hedvig Lindahl (@hedvig_lindahl) February 23, 2022