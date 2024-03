Italia Femminile, sorteggiati i gironi dell’Europeo: le avversarie delle azzurre

Si sono chiusi i sorteggi dei gironi dell’Europeo femminile del 2025 in Svizzera: l’Italia ha scoperto le sue avversarie

Completato il sorteggio del girone per gli Europei del 2025 in programma in Svizzera, l’Italia ha conosciuto di fatto le proprie avversarie.

Le azzurre di Andrea Soncin, recentemente pesantemente sconfitte dall’Inghilterra nonostante le tante parate della rossonera Laura Giuliani, affronteranno l’Olanda, la Norvegia e la Finlandia. La competizione inizierà il 2 luglio del 2025 e si chiuderà il 27 dello stesso mese.