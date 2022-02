Algarve Cup: Mercoledì la sfida dell’Italia Femminile alla Danimarca

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Italia femminile all’Algarve Cup: mercoledì la sfida alla Danimarca. L’orario e dove vedere il match

Inizierà mercoledì 16 all’ora di pranzo, le 13:00 in Italia, l’avventura dell’Italia femminile all’Algarve Cup, prestigiosa manifestazione amichevole per nazionali che si svolge in Portogallo. La squadra di Milena Bertolini se la vedrà con la Danimarca, avversaria anche nel girone di qualificazione ai Mondiali, in una gara che sarà trasmessa su Raiplay in diretta e poi su Rai Sport in differita (alle ore 23:10). Domenica 20 invece la seconda gara, contro la Norvegia, sempre alle ore 13:00 italiane e questa volta in diretta su Rai Sport.

Il canale poi trasmetterà anche l’eventuale finale per il primo posto (mercoledì 23 alle ore 12:00) o il triangolare per le altre posizioni. A seconda dei risultati ottenuti nelle prime due gare l’Italia infatti parteciperà a l’una o l’altra finale.

Il calendario del torneo

Mercoledì 16 febbraio

Ore 12 (13 italiane) Danimarca-ITALIA (Estadio Municipal – Lagos)

Ore 18.30 (19.30 italiane) Norvegia-Portogallo (Estadio Municipal – Lagos)

Venerdì 18 febbraio

Ore 17 (ore 18 italiane) Svezia-Danimarca (Estadio Algarve – Faro)

Domenica 20 febbraio

Ore 12 (13 italiane) ITALIA-Norvegia (Estadio Algarve – Faro)

Ore 17.15 (18.15 italiane) Portogallo-Svezia (Estadio Algarve – Faro)

Mercoledì 23 febbraio

Ore 11 (12 italiane) Finale 1°-2° posto (Estadio Municipal – Lagos)

Dalle ore 10.30 alle 13 (11.30-14 italiane) Triangolare 3°-4°-5° posto (Estadio Algarve – Faro)