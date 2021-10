Donnarumma: «Tiferò sempre Milan, sull'accoglienza dei tifosi...»

Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Nations League Italia-Spagna di mercoledì

Gianluigi Donnarumma ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Nations League tra Italia e Spagna, in programma mercoledì sera a San Siro:

RITORNO A SAN SIRO – «Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita e della mia carriera. Poi siamo qui in una semifinale di Nations League, una competizione a cui teniamo».

MALDINI – «Con Paolo non c’è alcun tipo di problema, gli ho fatto i complimenti anche ieri sera. Mi fa piacere incontrare di nuovo i miei compagni, con lui parlerò tranquillamente, scherzerò. Siamo persone adulte».

MILAN – «Sono contento del percorso che stanno facendo, sarò sempre un tifoso del Milan. Sono contento di Pioli e lo sento spesso».

ACCOGLIENZA OSTILE – «Io al Milan ho dato sempre tutto fino all’ultimo, succedesse una cosa del genere mi dispiacerebbe anche perché è una gara importantissima, una semifinale di Nations League. Spero i tifosi possano aiutarci».

SERIE A – «Seguo sempre la Serie A quando posso. E’ molto equilibrata, ci sono un po’ di squadre che possono dire la loro fino alla fine. E’ un torneo equilibrato, diversi club mi hanno impressionato. Sarà molto bello seguirla».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI DONNARUMMA