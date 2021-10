Martinez: «Saelemaekers? Da quando gioca al Milan è migliorato»

Il CT del Belgio Roberto Martinez è intervenuto in conferenza stampa nel post gara di Italia Beligio, parlando anche di Saelemaekers

«Siamo rimasti molto impressionati da Alexis, lo abbiamo seguito con attenzione, è un giocatore che nel 2021 ha dato solo segnali positivi ma il reale cambiamento è avvenuto da quando ha iniziato a giocare nel Milan, nel modo in cui lo ha fatto. Penso che sia pronto per grandi appuntamenti e grandi prestazioni, ha la mentalità forte che hanno i grandi calciatori per giocare ad alti livelli. Probabilmente è nel club perfetto per lui, nell’ambiente oerfetto, con grandi aspettative di crescita in Champions e penso che stia rispondendo molto bene a queste apettative. Questo naturalmente ha dei benefici anche in Nazionale. Il mio dubbio è che potesse giocare in Nazionale come nel Milan e lo ha fatto. La risposta è stata molto chiara. É un giocatore importante per noi per il futuro sel calcio belga».