L’ex difensore della nazionale italiana Cabrini ha ricordato la vittoria dell’Italia contro l’Argentina nel 1982

Questa sera si giocherà la Finalissima Italia-Argentina, una partita da sempre storica e affascinante. E in una intervista a La Gazzetta dello Sport Antonio Cabrini, leggendario ex difensore azzurro, ha ricordato la vittoria contro la Seleccion per 2-1 nel Mondiale dell”82.

COSA SUCCESSE QUEL GIORNO – «Che abbiamo ritrovato improvvisamente la nostra forza. Lo spirito del gruppo. Sapevamo che era una partita difficile, abbiamo reagito alla situazione e al momento di certo complicato. Venivamo da un gruppo difficile e dalle polemiche. Ma non dite che l’Argentina ci ha sottovalutato. Proprio no: è stata la nostra forza di reazione che ha portato la vittoria».

GOL DEL 2-0 – «Ricordo Paolo solo davanti al portiere e la respinta, con la palla che arriva a Conti. Lui fa un gran gesto tecnico e dal fondo la dà indietro verso di me che sono libero per tirare con Fillol un po’ fuori dalla porta. Non so se sia il mio gol in azzurro più bello, ma siamo lì…».

BEARZOT DOPO L’IMPRESA – «Non è che fosse di tantissime parole, però ci ha ricordato che il vero ostacolo era il Brasile, molto più forte dell’Argentina, e sarebbe stato tutto più complicato. Ma lui non si è mai arreso e ci ha creduto fin dall’inizio».