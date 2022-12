Ischia, il Milan Club Pozzuoli si offre per la raccolta di beni di prima necessità. Il club è sull’isola dopo lo stato di emergenza

Nello scorso weekend, una frana ha travolta Ischia, portando con sé danni e morti. Il Governo ha subito dichiarato lo stato d’emergenza sull’isola e sollecitando l’aiuto di tutti per risollevare la situazione.

A rispondere a tale appello, c’è anche il Milan Club Pozzuoli. Come pubblicato sul proprio profilo Instagram, i ragazzi e le ragazze del club, in collaborazione con la Caritas, si sono messi a disposizione per la raccolta di beni di prima necessità.