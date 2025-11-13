Irlanda Portogallo 2-0: pesante sconfitta per i lusitani di Martinez. Il resoconto della gara di Leao – FOTO

Irlanda Portogallo 2-0: sconfitta molto pesante per i lusitani guidati da Martinez. Solo mezzora per la stella del Milan su Rafael Leao

Sconfitta inaspettata e pesante per il Portogallo che perde 2-0 contro l’Irlanda a Dublino, non riuscendo ancora a strappare il pass per il Mondiale.

Il match è stato segnato dall’episodio chiave dell’espulsione di Cristiano Ronaldo, che si è visto sventolare il cartellino rosso dall’arbitro per una gomitata in faccia a un avversario.

Per il Milan, Rafael Leão ha avuto a disposizione solo mezz’ora di gioco: il numero 10 rossonero è subentrato al minuto 63 al posto di João Félix e ha operato prevalentemente sulla fascia sinistra, ma senza riuscire a incidere sul risultato. L’espulsione di Ronaldo ha complicato ulteriormente i piani del CT Roberto Martínez.