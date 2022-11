Dest sostituito all’82 minuto: ottima prestazione del rossonero che è stato il migliore in campo

Serginho Dest ha lasciato il campo all’82 minuto di Iran-Usa dopo una grandissima prestazione.

Il terzino del Milan, autore dell’assist per il gol di Pulisic, è stato il migliore in campo: perennemente in attacco nei primi 45 minuti, mentre nel secondo tempo ha spinto meno.