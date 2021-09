Inzaghi:«Il Milan è una squadra forte. Spero in una grande gara»

Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 per parlare della sfida di questa sera tra Liverpool e Milan

«Spero di essere a San Siro al ritorno, è una partita indimenticabile per me, è la partita della mia vita perché mi rievoca grandi ricordi. La cosa che fa più piacere è rivedere il Milan in Champions League. Grazie a Pioli e al lavoro di Maldini e della dirigenza è tornata ad essere una squadra vera. Il Liverpool è un avversario tra i più difficili da trovare, ma da partite così si può crescere e imparare. Mi auguro di vedere una bella partita e spero che il Milan faccia una grande gara, cosa che aumenterebbe ancora di più la convinzione e la consapevolezza in questa squadra che sta crescendo sempre di più partita dopo partita»