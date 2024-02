Inzaghi, scricchiola la panchina dell’ex Milan? L’idea della Salernitana sull’esonero del tecnico. Fatale la sconfitta con l’Empoli?

Filippo Inzaghi è vicinissimo all’esonero dalla Salernitana. L’ex attaccante del Milan, subentrato lo scorso 10 ottobre a Paulo Sousa sulla panchina del club campano, non è riuscito a dare una svolta al campionato.

La classifica non è affatto migliorata e la squadra è rimasta all’ultimo posto: per lui, su 16 partite, 2 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Stando a quanto riferisce Sky Sport, sono ore di riflessione per Iervolino, sempre più intenzionato all’esonero dopo la pesante sconfitta rimediata ieri sera contro l’Empoli.