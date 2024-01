Filippo Inzaghi: «Potevamo fare di più. In campionato sarà diverso, con il Milan abbiamo giocato bene». Le parole del tecnico

Filippo Inzaghi in conferenza stampa dopo Juve Salernitana. Ecco le parole dell’ex giocatore del Milan.

RISPOSTA SQUADRA: « Sicuramente potevamo fare di più, ma quando cambo così tanti giocatori purtroppo può succedere. La partita di Verona ci ha falcidiato. Rientreranno Fazio e Candreva. Se non facevamo la classica partita perfetta diventava difficile. Unica nota positiva è aver dato la possibilità a chi ha giocato bene. Stasera poco giudicabile per tutti i cambi che ho dovuto fare».

UMORE SQUADRA E SALERNITANA IN CAMPIONATO: «Sarà una squadra diversa in campionato perche sta giocando bene ultimamente. Umore ovviamente non è buono e spiace per i tifosi. Rientreranno Fazio e Candreva e vedremo una Salernitana diversa. Con il Milan abbiamo giocato bene, in campionato sarà tutta un’altra partita».

MERCATO: «Al mercato ci pensa il direttore che è bravissimo, io penso ad allenare. Mi auguro che i ragazzi tornano ad essere quelli di Verona».