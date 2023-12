Inzaghi a DAZN: «Se ti difendi col Milan non hai speranze. Stasera…». Le sue dichiarazioni prima del match

Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Salernitana-Milan. Le sue dichiarazioni.

INZAGHI – «Se ti difendi col Milan non ha speranze, con la forza che hanno davanti non puoi tenere. Dobbiamo ribattere colpo su colpo con un parco attaccanti, il nostro, molto importante. Dobbiamo preparare queste partite per poi giocare nel girone di ritorno le partite contro le nostre dirette concorrenti. Dobbiamo acquisire quella fiducia per poi vincere le gare che saranno fondamentali per noi»