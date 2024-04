Pippo Inzaghi ricorda Milanello: «Non ti mancava nulla. Ora non succede più questa cosa». Le dichiarazioni dell’ex attaccante

L’ex allenatore del Milan Pippo Inzaghi ha parlato a DAZN raccontando aneddoti e analizzando il momento dei rossoneri: di seguito le sue dichiarazioni su Milanello.

MILANELLO – «È eccezionale. Non ti mancava nulla. Si giocava anche a carte, mentre ora non sa giocare più nessuno. Era un modo anche per stare insieme. Ora non succede più. Adesso appena si finisce di mangiare spariscono tutti. Bisogna riscoprire per me certi valori».

LE PAROLE DI FILIPPO INZAGHI A DAZN