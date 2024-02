Inzaghi sicuro: «I mesi più importanti saranno marzo e aprile. Ecco cosa mi ha lasciato questa prestazione». Le dichiarazioni

Ecco le dichiarazioni di Simone Inzaghi ai microfoni di Mediaset, dopo la vittoria in Inter Atletico Madrid. Le parole dell’allenatore dei cugini del Milan.

VITTORIA – «Mi ha lasciato una buonissima sensazione per la prestazione fatta dai ragazzi. Loro squadra fisica, tecnica. C’è rammarico per aver vinto con un solo gol di scarto, ma sono contento per Marko e per come è entrato nella partita. Gli attaccanti stanno lavorando tutti bene, per atteggiamento, quando vengono chiamati in causa».

PRIMO E SECONDO TEMPO – «Stasera abbiamo fatto un bel primo tempo, potevamo già andare in vantaggio. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo nei primi 10′, poi i subentrati ci hanno dato una grandissima mano. Sappiamo che però è solo il primo tempo, dovremo giocarci tutto nel ritorno a Madrid».

THURAM – «Thuram ha avuto un problema per lo scatto: ha sentito indurirsi il muscolo, vedremo nei prossimi giorni come andrà. Speriamo di non perderlo per tanto tempo».

MARZO E APRILE – «Per questi 6 mesi abbiamo fatto molto bene, ma i mesi più importanti sono marzo e aprile. Mi piace molto vedere come giocano e come si allenano: dobbiamo continuare così sapendo che arriveranno le difficoltà e la stanchezza».