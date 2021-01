Inzaghi: «Il Milan può vincere lo Scudetto» – VIDEO

Filippo Inzaghi ha parlato dell’ottimo momento vissuto dal Milan corsaro anche sul campo del Vigorito contro il suo Benevento

Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro il Milan, Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha così parlato della sfida andata in scena al Vigorito:

PARTITA – «Quando sei rammaricato per aver preso contro il Milan, vuol dire che stai facendo grandi cose. Abbiamo creato molte occasioni imbattendoci nel miglior portiere d’Europa, anche in undici contro undici ho visto un buon Benevento e c’è un palo che grida vendetta. E’ un commento agrodolce. Siamo rammaricati non per la sconfitta, ma perchè arriva uno 0-2 al termine di una performance di livello».

CLASSIFICA – «Sappiamo da dove arriviamo, i ragazzi stanno facendo un qualcosa di straordinario. Ripeto: siamo rammaricati per aver perso con la prima in classifica e con una squadra che si chiama Milan, questo vuol dire che ce la giochiamo alla pari con tutti senza mai partire battuti. Abbiamo concesso qualcosa, ma è del tutto fisiologico e certamente non cambia il mio giudizio su questa squadra».

EMOZIONI – «Simile a quando affrontai mio fratello per la sfida con la Lazio. Ho un rapporto splendido e particolare con il Milan e con tutto l’ambiente, da questo momento torneremo a farci il tifo a vicenda. Fa piacere vederli in testa alla classifica, è il premio al lavoro fatto da dirigenti che conoscevano benissimo la situazione e sono intervenuti in modo corretto».