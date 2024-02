Inzaghi nei guai: ecco cosa rischia dopo la chiamata negli spogliatoi all’intervallo di Roma Inter

Inzaghi nei guai: ecco cosa rischia dopo la chiamata fatta alla squadra negli spogliatoi all’intervallo del match fra Roma ed Inter

Rischia grosso Simone Inzaghi. L’allenatore dell’Inter, da squalificato, avrebbe telefonato alla squadra in spogliatoio durante l’intervallo del match contro la Roma della 24ª giornata (in cui il Milan gioca con il Napoli) nel quale si trovavano in svantaggio. Messaggio recapitato dai nerazzurri che hanno poi ribaltato il match e portato a casa i tre punti. Ma a che costo?

La Repubblica parla delle sanzioni che rischia di ricevere il tecnico per aver infranto il regolamento. L’ipotesi principale è quella di un’altra squalifica, quantificabile in una giornata in più di stop rispetto a quella appena scontata contro i giallorossi. A rischio multa anche i collaboratori del tecnico qualora venisse verificato anche il loro coinvolgimento nell’organizzazione della chiamata.