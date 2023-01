Inzaghi: «Lukaku? Ecco come sta»

Alla vigilia della finale di Supercoppa Italiana, le dichiarazioni di mister Simone Inzaghi in conferenza stampa.

LUKAKU – «Ieri si è allenato parzialmente in gruppo. La speranza è che possa lavorare senza dolore, cosa che dopo Parma non è successa. Ieri ha fatto un lavoro parziale, oggi vedremo. Ma se non recuperasse per domani abbiamo speranza per l’Empoli. L’auspicio è che possa lavorare senza avvertire dolore, per noi è un plusvalore che non abbiamo ancora potuto avere»