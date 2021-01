Inzaghi: «Affrontare mio fratello è stata dura. Milan? Contro solo 90 minuti»

Inzaghi alla vigilia di Benevento-Milan ricorda la recente esperienza nella quale ha affrontato il fratello Simone, gara pareggiata 1-1

ESPERIENZA DURA- «Ricordo un po’ quando ho affrontato mio fratello. Umanamente fu un’esperienza dura, ma allo stesso tempo ho provato una emozione indescrivibile. Sapete tutti quanto sia legato al Milan, credo che il sentimento sia ricambiato da parte del popolo rossonero».

SOLO PER 90 MINUTI- «Come si dice in questi casi saremo avversari per 90 minuti, mi concentrerò esclusivamente sui miei ragazzi e, da dopodomani, tornerà ad essere il primo tifoso del Milan. Ho detto ai calciatori di godersi questo tipo di partite, appena un anno fa militavamo nel campionato di serie B. Dispiace non avere i nostri sostenitori allo stadio, ma avverto la voglia di centrare un’altra impresa come accaduto contro Lazio e Juventus».