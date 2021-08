Inter su Jovic se parte Lukaku? Può scatenarsi il derby con il Milan

Se l’Inter dovesse realmente cedere Lukaku al Chelsea, verosimilmente la cifra poi reinvestita sul mercato si aggiri intorno ai 40 milioni di euro circa. Proprio quanto basterebbe (anzi anche qualcosa in più), per aggiudicarsi Luka Jovic dal Real Madrid. Lo riporta ‘Sport’, che riporta di come i Blancos si accontenterebbero anche di fare una minusvalenza pur di cedere l’ex Eintracht. Su di lui c’è anche il Milan, così come il Borussia Dortmund.