Inter Milan, vittoria e sorpasso in classifica! Altro scontro diretto con esito positivo. Segui le ultimissime sui rossoneri

La vittoria contro i cugini nerazzurri nel Derby della Madonnina non ha avuto solo un valore emotivo, ma ha portato con sé un significato profondo per la classifica del Diavolo. Come riportato dal Corriere della Sera, i rossoneri hanno infatti sorpassato l’Inter (allenata dall’ex difensore Cristian Chivu) e si sono attestati a soli due punti di distanza dalla Roma, che, dopo la vittoria sulla Cremonese, guida ora la classifica in solitaria.

Questo successo prolunga una striscia positiva incredibile: è il sesto derby consecutivo in cui il Milan non subisce sconfitte. Un dato che conferma una tesi ormai granitica: quando gioca contro le grandi della Serie A, il Diavolo si trasforma in un corpo unico, una squadra compatta che “sa bene cosa fare, come farlo e quando farlo“.

💡 Il Tallone d’Achille: I Punti Persi Contro le “Piccole”

Nonostante l’eccellente rendimento negli scontri diretti, che dimostra la forza e la mentalità della squadra, il motivo per cui il Milan non è in vetta in questo momento risiede altrove. L’analisi è chiara: la squadra ha lasciato troppi punti preziosi per strada contro le formazioni di bassa classifica.

Questa discontinuità è l’unico vero ostacolo sulla strada verso il titolo, un problema di mentalità e approccio che il nuovo staff tecnico deve risolvere urgentemente.

💼 Il Lavoro di Allegri e Tare per la Continuità

L’obiettivo primario di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese tornato in sella, è proprio quello di estendere la ferocia e l’organizzazione tattica viste nei Derby anche alle gare meno blasonate. Allegri è noto per la sua capacità di rendere le squadre ciniche e affamate in ogni occasione, e su questo fronte si concentrerà il lavoro invernale.

Al contempo, Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, dovrà utilizzare il mercato di gennaio per fornire al tecnico una rosa ancora più profonda e affidabile. Tare, con la sua competenza nello scouting, dovrà portare a Milanello giocatori in grado di mantenere alta la qualità anche in caso di turnover, garantendo la costanza e la concentrazione necessarie per superare le cosiddette “piccole”.

Solo eliminando questa falla di rendimento, il Milan di Allegri e Tare potrà ambire a competere seriamente con la Roma per la conquista dello Scudetto.