Inter Milan, Theo Hernandez «brutto esempio»: cosa è successo! Il terzino francese è stato una delle principali delusioni del derby

Nell’analisi fatta da La Gazzetta dello Sport, uno dei focus che hanno riguardato la sconfitta del Milan contro l’Inter è stato l’atteggiamento. Non solo dei nuovi, che sono trascinati a fondo insieme agli altri, quanto di chi questo derby l’ha già giocato numerose volte.

In particolare, l’atteggiamento di Theo Hernandez è stato particolarmente passivo. Non solo il rigore concesso a Lautaro Martinez. Sul 3-1, si fa bruciare da Calhanoglu ed è in colpevole ritardo su Frattesi in occasione dell’ultima rete. Un «brutto esempio», lo definisce il quotidiano rosa.