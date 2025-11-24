Inter Milan, terzo successo consecutivo in casa nerazzurra! Il record statistico. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Derby della Madonnina non è mai una partita come le altre, ma i recenti incroci hanno dipinto un quadro di netta superiorità a tinte rossonere, specialmente quando si gioca “in casa” dell’eterno rivale. Il Diavolo ha infatti centrato una storica tripletta di successi consecutivi in trasferta contro l’Inter, una striscia vincente che non si vedeva da quasi due decenni.

Questa incredibile serie è stata costruita con autorità attraverso tre risultati emblematici nelle ultime stagioni:

Serie A 2024/2025: Una vittoria per 1-2 .

Una vittoria per . Coppa Italia 2024/2025: Un secco 0-3 .

Un . Campionato 2025/2026: Il più recente 0-1 che ha sigillato il record.

Per ritrovare un filotto così imponente in casa dei nerazzurri, bisogna risalire al leggendario periodo tra il 2003 e il 2005, quando i rossoneri guidati da Carlo Ancelotti inanellarono: 1-3 in campionato (2003/04), 0-1 in campionato (2004/05) e l’indimenticabile 0-3 a tavolino in Champions League (2004/05).

🧠 La Mentalità di Allegri e il Lavoro di Tare

Questo straordinario dominio nel Derby non è casuale, ma il frutto di una precisa strategia e di una ritrovata mentalità vincente che sta permeando l’ambiente. Sulla panchina, Massimiliano Allegri, l’abile tecnico livornese tornato per dare nuovo slancio e organizzazione alla squadra, ha fatto del Derby una questione d’onore e di tattica impeccabile. Allegri, esperto nel preparare le grandi sfide, ha dimostrato di saper leggere e neutralizzare i rivali cittadini.

Dietro le quinte, la presenza di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, è un segnale forte del progetto ambizioso. Tare, noto per la sua acuta capacità di scouting e per la gestione energica del mercato, ha l’obiettivo di fornire all’allenatore una rosa profonda e resiliente, capace di mantenere questa supremazia non solo nel Derby, ma in ogni competizione. La sua visione internazionale è cruciale per portare a Milanello i talenti giusti in grado di fare la differenza nelle partite che contano.

I tifosi del Milan festeggiano un momento d’oro nelle stracittadine, un indicatore che l’asse Allegri-Tare sta funzionando e promette di riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo.