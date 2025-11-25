Inter Milan, si aggiornano le statistiche a favore dei rossoneri! Non accadeva da… Segui le ultimissime sui rossoneri

La recente vittoria nel Derby di Milano (0-1) non è stata solo una gioia per i tifosi rossoneri e un passo avanti in classifica, ma ha anche riscritto una pagina importante nella storia della stracittadina. Grazie a questo successo, il Milanha centrato un record che non si vedeva da quasi due decenni: quello delle tre vittorie consecutive ottenute “in trasferta”, ovvero quando l’Inter figura come squadra ospitante a San Siro.

Il Filotto dell’Era Allegri: Superiorità Tattica e Mentale

La serie storica è stata completata grazie al lavoro di Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico livornese, che ha instillato nel Diavolo una superiorità mentale e tattica evidente negli scontri diretti.

Le tre vittorie consecutive “in casa Inter” sono state ottenute in tre diverse competizioni:

Serie A 2024/2025: Vittoria per 1-2. Coppa Italia 2024/2025: Trionfo per 0-3. Serie A 2025/2026: L’ultimo sigillo, un combattuto 0-1.

Questo filotto rossonero è una dimostrazione della forza con cui il Milan affronta la rivale cittadina, trasformando il campo, anche quando formalmente è nerazzurro, in un territorio di conquista.

Il Precedente Storico: Eguagliate le Gesta del 2003-2005

Per trovare un periodo così dominante per il Diavolo nelle gare casalinghe dell’Inter bisogna risalire all’epopea d’oro del club. Tra il 2003 e il 2005, il Milan aveva stabilito lo stesso record di tre successi consecutivi:

Serie A 2003/04: Vittoria per 1-3 .

Vittoria per . Serie A 2004/05: Vittoria per 0-1 .

Vittoria per . Champions League 2004/05: Successo per 0-3 (risultato ottenuto a tavolino per l’interruzione della partita).

Eguagliare le gesta di quella squadra leggendaria è un segnale forte e chiaro per tutto il campionato.

La Reazione di Tare: Un Trend da Mantenere

Questa statistica storica conferma la bontà del lavoro di Allegri nel ricostruire una mentalità vincente e il caratterenecessario per gli scontri al vertice. Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, può dunque festeggiare questo record storico come la base su cui costruire il successo futuro. Mantenere questo trend positivo nei Derby è fondamentale, non solo per il morale dei rossoneri, ma anche per affermare la ritrovata superiorità cittadina e lottare concretamente per lo Scudetto.