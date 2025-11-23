Inter Milan, Rocchi spiega perchè la scelta di Sozza per il derby di Milano. Segui le ultimissime sui rossoneri

La designazione di Simone Sozza, fischietto di Seregno ma nato a Milano, per arbitrare il delicatissimo Derby della Madonnina ha riacceso le discussioni sulla prassi di affidare la stracittadina a direttori di gara provenienti dalla stessa sezione territoriale. A spegnere le polemiche e a difendere la scelta dell’AIA è intervenuto Gianluca Rocchi, dirigente dell’Associazione Italiana Arbitri, in un commento rilasciato a Sky Sport.

Rocchi ha espresso grande fiducia nell’arbitro lombardo, sottolineando il suo percorso di crescita: “Un arbitro in crescita anche a livello internazionale, dà grandi garanzie.” La scelta, secondo il dirigente, è stata dettata unicamente dalla qualità e dall’affidabilità di Sozza, indipendentemente dalla sua origine geografica.

Il Tabù Superato: La Qualità Prima della Provenienza

Il dirigente AIA ha voluto rimarcare come il vecchio “tabù” dell’arbitro locale sia ormai superato nel calcio moderno. Rocchi ha spiegato: “Il fatto che sia di Milano non ci riguarda, credo che questo tabù sia stato superato.” Un superamento che, a suo dire, è merito anche dei club stessi: “Devo dire grazie ai club che non hanno mai discusso sulla sua provenienza, ormai vogliono solo la qualità.”

Questa apertura dimostra una maturazione nel sistema calcistico italiano, che privilegia la competenza e l’imparzialità dimostrata sul campo rispetto a questioni puramente folcloristiche. Rocchi ha concluso l’argomento minimizzando il dibattito: “C’è un po’ di retropensiero ma credo sia un discorso più folcloristico.”

Un Segnale di Fiducia per il Milan di Allegri e Tare

La fiducia riposta in Sozza è un chiaro segnale di come l’AIA voglia affrontare con la massima professionalità un incontro ad alta tensione come quello tra Inter e Milan. Il Diavolo, guidato dall’esperto tecnico Massimiliano Allegri e con una rosa plasmata dal Direttore Sportivo Igli Tare, scenderà in campo consapevole di avere un arbitro di alto profilo.

Il messaggio è chiaro: in un match in cui l’intensità e la posta in gioco sono altissime, la dirigenza arbitrale punta sull’eccellenza per garantire la regolarità. Sia i rossoneri sia i nerazzurri, concentrati sull’ottenere la vittoria in questo scontro diretto per la vetta della Serie A, possono contare su un direttore di gara in piena ascesa e che, secondo l’AIA, incarna la massima garanzia di imparzialità.

