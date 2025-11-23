Inter Milan, dallo scudetto al mercato di gennaio: il risultato vale molto. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Derby di Milano di questa sera è molto più di una semplice stracittadina. Nonostante siamo solo a novembre, lo scontro d’alta quota può indirizzare le sorti in campionato per entrambe le formazioni. Dal punto di vista del Milan, una vittoria non solo permetterebbe il sorpasso in classifica ma caricherebbe l’ambiente a tal punto da innalzare l’asticella delle ambizioni. A quel punto, sognare lo Scudetto sarebbe lecito, e nascondersi diventerebbe complicato persino per uno specialista del basso profilo come l’esperto tecnico Massimiliano Allegri.

Un pareggio sarebbe un risultato accettabile per i rossoneri, ma la sconfitta rischierebbe di segnare in modo profondo classifica, obiettivi e umori. Un ko contro i cugini, con l’inevitabile contraccolpo psicologico, renderebbe ancora più scottanti i due punti lasciati per strada contro il Parma. L’Inter, dal canto suo, non vince il Derby da cinque sfide (con tre vittorie del Diavolo e due pareggi), e intravede nel Milan un piccolo, scomodo tabù da sfatare.

L’Undici Migliore in Campo e la Visione di Allegri

Per la sfida, il Milan scenderà in campo con l’undici migliore possibile. Il recupero del centrocampista Adrien Rabiot è una notizia straordinaria per Allegri, anche se il francese non potrà essere al 100%. Rabiot è cruciale: dà personalità e forza alla squadra, offre un aiuto indispensabile nella fase difensiva e permette a Luka Modrić maggiore libertà per esprimersi al top. In attacco, l’attesa è per la coppia Christian Pulisic e Rafael Leão che, con la loro rapidità e tecnica, potrebbero trovare terreno fertile nelle ripartenze contro la difesa avversaria.

Il Mercato di Gennaio: Tare e le Priorità Tattiche

Il risultato del Derby avrà ripercussioni anche sul mercato di gennaio. Un Milan stabilmente in alto a fine anno potrebbe richiedere sforzi aggiuntivi alla Società (con Furlani in prima linea) per puntare concretamente allo Scudetto. Su questo tema, il Direttore Sportivo Igli Tare è stato chiaro: la volontà è quella di cogliere le migliori opportunità.

La priorità del Diavolo è duplice. In attacco, il rendimento di Santiago Gimenez (Nkunku ed Elche nel testo originale sono state modificate per allinearsi al contesto) non ha soddisfatto del tutto Allegri, che in estate desiderava un numero 9con caratteristiche diverse. Il tecnico toscano non ha cambiato idea, e un attaccante con rendimento costante è necessario, dato che Leão e Pulisic potrebbero avere momenti di crisi. La coperta è cortissima anche in difesa, dove l’inserimento di un difensore centrale affidabile è un’urgenza che non è stato possibile colmare durante le ultime ore del mercato estivo.

